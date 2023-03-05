Собянин: За год москвичи собрали около 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов

16:09

Москвичи активно участвуют в проекте «Москва помогает», волонтеры которого собирают гуманитарную помощь жителям новых регионов России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, штабы сбора гуманитарной помощи работают уже год.

«За это время москвичи собрали порядка 1080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для. В акции уже приняли участие больше 46 тыс. человек. Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы. Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации. Собирают детей из новых территорий в школу, дарят музыкальные инструменты и все для новорожденных», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, в мегаполисе действуют 14 штабов, где волонтеры принимают гуманитарную помощь. Большинство штабов открыты 10:00-19:00 каждый день.