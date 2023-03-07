Мэр Собянин: Московские врачи провели более 10 000 операций в Донецке и Луганске

15:05

Московские врачи провели более 10 000 операций в ДНР и ЛНР. По словам мэра Сергея Собянина, также были осмотрены десятки тысяч больных, в том числе детей.

«Женщинам-медикам - особые слова признательности, - сказал мэр, посещая филиал №1 городской поликлиники №8. - Всегда на самых сложных участках, всегда на передовой. Во время пандемии вы спасли сотни жизней москвичей, рискуя сами своим здоровьем и своей жизнью. Особые слова благодарности. И сейчас во время специальной военной операции мы по договору с Луганском и Донецком помогаем жителям этих областей, участникам СВО, тем, кто получил ранения».

Градоначальник пообщался женщинами-врачами и медсестрами, оказывающими помощь детям на новых территориях РФ. «На территории Луганска больше 6 тыс. детей прошли диспансеризацию», - сообщил Собянин.

По данным городских властей, с ноября 2022 года по февраль 2023 года в ЛНР посменно работали бригады врачей и медсестер (29 человек) из 18 медицинских организаций столицы РФ. По результатам осмотров детей первичные диагнозы были установлены 4955 пациентам, более тысячи детей взяли на диспансерный учет для профилактики и лечения различных заболеваний. Живущие на новых территориях России дети могут получить весь комплекс необходимой специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, в учреждениях здравоохранения Москвы. Лечение и реабилитацию прошли уже более 351 детей.