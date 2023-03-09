Мэр Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

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В Москве завершено строительство жилого комплекса «Царицыно». По словам мэра Сергея Собянина, это был крупнейший проблемный объект Москвы из 14 корпусов площадью около 650 тыс. кв м. По данным городских властей, квартиры там приобрели примерно 5 000 дольщиков, значительная часть которых уже получила жилье. «До конца года все остальные пострадавшие граждане получат ключи от своих квартир», - отметил Собянин в блоге на своем сайте.

Напомним, строительство жилого комплекса на 6-й Радиальной улице, вл. 7 началось еще в 2006 году, застройщик собирался сдать объект в 2012 году, но из 22 корпусов были введены только 8, а после чего стройка была приостановлена. При этом попытки правительства Москвы по-хорошему договориться о возобновлении строительных работ ни к чему и не привели, а найти частного инвестора для достройки жилищного комплекса тоже оказалось невозможно. В результате мэр принял решение в рамках процедуры банкротства передать объект городскому застройщику.

«Помимо юридических и судебных проблем, пришлось решить огромное число технических вопросов - начиная с откачки воды из подвалов заброшенных корпусов и до переделки некачественно выполненной работы, - заявил Собянин. - С каждым обманутым дольщиком была проведена кропотливая индивидуальная работа по восстановлению его законных прав. Ведь, помимо всего прочего, прежний застройщик оставил несчетное количество несвязанных документов, в которых тоже надо было навести порядок. В итоге силами города были достроены все брошенные корпуса».

Теперь предстоит окончить строительство социальной инфраструктуры: поликлиники, школ и детских садов. «С 2011 года мы смогли решить проблемы почти 27 тыс. пострадавших граждан. Осталось восстановить в своих правах еще порядка 5,5 тыс. обманутых дольщиков. Будем заниматься этой проблемой, пока ее полностью не решим», - отметил градоначальник.