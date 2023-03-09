0
0
157
НОВОСТИ

Мэр Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

09:53 09.03.2023

В Москве завершено строительство жилого комплекса «Царицыно». По словам мэра Сергея Собянина, это был крупнейший проблемный объект Москвы из 14 корпусов площадью около 650 тыс. кв м. По данным городских властей, квартиры там приобрели примерно 5 000 дольщиков, значительная часть которых уже получила жилье. «До конца года все остальные пострадавшие граждане получат ключи от своих квартир», - отметил Собянин в блоге на своем сайте.

Напомним, строительство жилого комплекса на 6-й Радиальной улице, вл. 7 началось еще в 2006 году, застройщик собирался сдать объект в 2012 году, но из 22 корпусов были введены только 8, а после чего стройка была приостановлена. При этом попытки правительства Москвы по-хорошему договориться о возобновлении строительных работ ни к чему и не привели, а найти частного инвестора для достройки жилищного комплекса тоже оказалось невозможно. В результате мэр принял решение в рамках процедуры банкротства передать объект городскому застройщику.
«Помимо юридических и судебных проблем, пришлось решить огромное число технических вопросов - начиная с откачки воды из подвалов заброшенных корпусов и до переделки некачественно выполненной работы, - заявил Собянин. - С каждым обманутым дольщиком была проведена кропотливая индивидуальная работа по восстановлению его законных прав. Ведь, помимо всего прочего, прежний застройщик оставил несчетное количество несвязанных документов, в которых тоже надо было навести порядок. В итоге силами города были достроены все брошенные корпуса».
Теперь предстоит окончить строительство социальной инфраструктуры: поликлиники, школ и детских садов. «С 2011 года мы смогли решить проблемы почти 27 тыс. пострадавших граждан. Осталось восстановить в своих правах еще порядка 5,5 тыс. обманутых дольщиков. Будем заниматься этой проблемой, пока ее полностью не решим», - отметил градоначальник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.03.2023
Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан
0
19
11:10 09.03.2023
Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года
0
44
11:05 09.03.2023
Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии
0
61
11:00 09.03.2023
В многоквартирном доме в Чите произошел взрыв бытового газа
0
76
10:32 09.03.2023
В РФ в прошлом году 80% случаев лишения прав произошло из-за пьяного вождения
0
123
10:20 09.03.2023
В Госдуму внесен проект о защите чести и достоинства педагогов
0
150
10:05 09.03.2023
Австралийские атомные подлодки будут построены на американских судоверфях — СМИ
0
163
10:00 09.03.2023
В Киеве прозвучало несколько мощных взрывов
0
192
09:32 09.03.2023
Посол РФ назвал прославлением нацизма награждение Паевской из «Азова» в Белом доме
0
230
09:20 09.03.2023
Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре столицы
0
222

Возврат к списку