Мэр Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 50 тыс. ветеранов и тружеников тыла
12:23 09.03.2023
В Москве примерно 50 тыс. ветеранов и тружеников тыла получат от городских властей материальную помощь ко Дню Победы. По словам мэра столицы Сергея Собянина выплаты составят 10- 25 тыс. рублей.
По данным представителей правительства Москвы, материальную помощь перечислят 49600 ветеранов-москвичей. В их числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, горожане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». Также выплаты получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, лица, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла , граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.
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