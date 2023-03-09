Взрыв в Приднестровье планировался рядом с кортежем президента республики — глава МИД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемые в подготовке теракта в непризнанном Приднестровье планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем президента республики Вадима Красносельского. Об этом заявил в четверг в эфире «Россия-24» министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Планировался взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, это сторонний автомобиль, который ввезли на территорию Приднестровья. [Взрыв] не автомобиля президента, но я так понимаю, речь шла о взрыве рядом с кортежем президента», — сказал он.

Ранее в четверг Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился по указанию Службы безопасности Украины против Красносельского и ряда должностных лиц непризнанной республики.