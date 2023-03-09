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Обществознание, география и информатика вошли в топ-3 по популярности среди сдающих ОГЭ

19:23 09.03.2023 Источник: Интерфакс

Для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) девятиклассниками в топ-3 по популярности вошли обществознание, география и информатика, сообщила 9 марта пресс-служба Рособрнадзора. Среди учебных предметов по выбору в 2023 году лидирует обществознание, его планируют сдавать более 836 тыс. человек. Традиционно популярны у девятиклассников также география (более 641 тыс. зарегистрировавшихся) и информатика (почти 551 тыс.). ОГЭ по биологии планируют сдавать более 349 тыс. человек, по физике – почти 127 тыс., по химии – более 117 тыс., по английскому языку – почти 113 тыс., по истории – более 53 тыс., по литературе – более 34 тыс., сообщили в Рособрнадзоре.

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