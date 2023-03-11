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Байден заявил, что не решил, приказать ли разведке раскрыть данные о происхождении ковида

10:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден пока не готов сказать, подпишет ли он одобренный Конгрессом законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении нового коронавируса.

«Я еще не принял это решение», — сказал президент журналистам в пятницу перед поездкой из Вашингтона в штат Делавэр. Слова Байдена привел пресс-пул Белого дома. Ранее в тот же день Палата представителей Конгресса США одобрила указанный законопроект. Сенаторы сделали это в начале текущего месяца. Теперь проект направили на подпись Байдену.

Согласно данной инициативе, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс обязана «рассекретить информацию, касающуюся происхождения COVID-19». В тексте законопроекта подчеркивается, что выяснение обстоятельств происхождения нового коронавируса «играет ключевую роль для предотвращения подобных пандемий в будущем». Как утверждают законодатели, «есть основания считать, что пандемия COVID-19 могла начаться в Уханьском институте вирусологии». Предполагается, что Хейнс должна рассекретить имеющиеся у американской разведки данные в течение 90 дней после подписания Байденом законопроекта.

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