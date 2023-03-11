Президент Финляндии не обсуждал вопрос о передаче Киеву истребителей — канцелярия

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё ни с кем не вел переговоров о передаче страной списанных истребителей Украине. Об этом в субботу сообщает агентство СТТ со ссылкой на канцелярию президента Саули Ниинистё. В канцелярии так прокомментировали заявления премьер-министра Санны Марин о том, что Финляндия могла бы обсудить вопрос о передаче Украине списанных истребителей Hornet «Хорнет».

«Ниинистё ни с кем не обсуждал этот вопрос», — отметили в канцелярии.

О том, что желание Киева получить истребители также может быть обсуждено в Финляндии, ранее премьер Санна Марин сообщила в пресс-релизе, где рассказывалось о ходе ее переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу. «На мой взгляд, мы могли бы, наверное, обсудить и [истребители] „Хорнет“, можно ли будет их передать Украине и какая дополнительная подготовка требуется», — сказала Марин.