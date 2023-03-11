Мэр Собянин: В ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов

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Восемь школ и 14 детских садов будет построено в Троицком и Новомосковском административном округе до конца года за счет внебюджетных источников финансирования. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, население ТиНАО, в основном, - молодые семьи. А потому велика потребность в детских садах и школах. "Нам важно, чтобы вместе с комфортным жильем возводились и социальные объекты", - отметил мэр в своем Telegram - канале.

Как сообщил градоначальник, город внимательно следит за выполнением обязательств застройщиками. "За счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до конца года построим восемь школ и 14 детских садов. Все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся», - констатировал глава города.

Предполагается, что в 2024 году поселение Сосенское, например, получит восемь детских садов на 1 740 мест.