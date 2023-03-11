0
0
181
НОВОСТИ

Мэр Собянин: В ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов

15:40 11.03.2023

Восемь школ и 14 детских садов будет построено в Троицком и Новомосковском административном округе до конца года за счет внебюджетных источников финансирования. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, население ТиНАО, в основном, - молодые семьи. А потому велика потребность в детских садах и школах. "Нам важно, чтобы вместе с комфортным жильем возводились и социальные объекты", - отметил мэр в своем Telegram - канале.

Как сообщил градоначальник, город внимательно следит за выполнением обязательств застройщиками. "За счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до конца года построим восемь школ и 14 детских садов. Все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся», - констатировал глава города.

Предполагается, что в 2024 году поселение Сосенское, например, получит восемь детских садов на 1 740 мест.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 11.03.2023
Медведев в ответ на идею Киева переименовать РФ предложил назвать Украину «Бандера-рейхом»
0
21
16:50 11.03.2023
Мэр Собянин: Город поддерживает продвижение анимационных студий Москвы на зарубежных рынках
0
36
16:00 11.03.2023
ЕС хочет усилить контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ — Bloomberg
0
129
15:00 11.03.2023
Идея о переименовании РФ в «Московию» доказывает попытки создания «анти-России» — Захарова
0
210
14:22 11.03.2023
Мэр Собянин: Железную дорогу между Белорусским и Савеловскоим вокзалами расширят для пуска МЦД-4
0
271
14:00 11.03.2023
В Москве выявили 2 214 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
288
13:00 11.03.2023
Президент Финляндии не обсуждал вопрос о передаче Киеву истребителей — канцелярия
0
347
12:30 11.03.2023
Уже третий российский шахматист сменил спортивное гражданство
0
449
12:13 11.03.2023
Сергей Собянин: Длина проложенных на БКЛ метро кабелей больше половины протяженности экватора
0
345
12:00 11.03.2023
В России выявили 12 241 случай заражения коронавирусом за сутки
0
394

Возврат к списку