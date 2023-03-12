Володин сообщил дату отчета правительства Госдуме
09:30 12.03.2023 Источник: Интерфакс
"22-23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства", - написал Володин в воскресенье в своем телеграм-канале.
Спикер также сообщил, что профильные комитеты в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с понедельника начинаются встречи фракций с председателем правительства.
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