Повышение оборонного бюджета США может говорить о приближении мировой войны - СМИ
11:00 13.03.2023 Источник: Газета.Ru
Повышение оборонного бюджета США может привести Третьей мировой войне. Об этом пишет Global Times.
«Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод», — отмечает автор статьи.
По его словам, Китай придерживается оборонительной политики, в то время как Соединенные штаты действуют агрессивно. Журналист обратил внимание на то, что в 2023 году утвержденный президентом США Джо Байденом американский бюджет на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет КНР.
Кроме того, большая часть бюджета США направлена на создание нового наступательного вооружения и военных технологий. Американский военно-промышленный комплекс занимает одно из главных мест в политике Соединенных штатов, непосредственно из-за этого власти стремятся тратить бюджет на оборонную сферу, а не на нужды собственных граждан. Помимо прочего, бизнес использует ВПК «дойную корову Американской империи», высказал мнение автор. Газета.Ru
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