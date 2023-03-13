Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России - Bloomberg
10:20 13.03.2023 Источник: Газета.Ru
Правительство Индии не готово идти вопреки западным санкциям против РФ и намерено соблюдать потолок цен на нефть, принятый странами «Большой семерки» (G7). Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Индийский кабмин официально заявлял, что не будет поддерживать антироссийские санкции и ограничение цен на нефть из России. Однако, заявили собеседники журналистов, Нью-Дели попросил банки и трейдеров страны придерживаться санкционных требований западных государств.
Лимит на нефтяные цены для России был согласован G7 в сентябре 2022 года и составил $60 за баррель. Его придерживаются страны ЕС, Австралия и Швейцария. В ответ Москва запретила поставки нефти в эти страны с 1 февраля 2023 года.
Индия на фоне введения потолка цен увеличивала объемы закупок нефти у России. Однако власти страны решили, что могут поддержать лимит, если ее стоимость превысит $60 за баррель или если Запад введет вторичные санкции против стран, не соблюдающих потолок цен, сообщала газета Telegraph India со ссылкой на источники. Газета.Ru
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