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НОВОСТИ

Объем монолита станции "Кленовый бульвар" БКЛ равен конструктиву трех станций метро – заммэра Бочкарев

11:17 13.03.2023

В ходе строительства станционного комплекса «Кленовый бульвар» специалисты уложили более 90 тыс. кубических метров бетона – этого количества обычно хватает при создании трех обычных станций. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, сооружение станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро шло в котловане рекордной протяженности – 644 м, при этом 453 м занимала зона путевого развития, включающая группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов. Протяженность самой станции при этом составила 191 м.

Константин Маслакова, гендиректор компании «МИПСТРОЙ 1», участвовавшей в строительстве, создание подобного станционного комплекса в настолько протяженном котловане и в условиях водонасыщенных грунтов требовало использования специальных методов. «Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовании водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение. Кроме того, чтобы избежать смещения ограждающих конструкций внутрь котлована, мы смонтировали дополнительный пояс крепления», – рассказал Маслаков.

Перегонный тоннель в сторону станции «Нагатинский затон», который проходит под Москвой-рекой, выполнили из тюбингов с металлоизоляцией, при этом для увеличения жесткости и прочности внешний железобетонный слой тоннеля изнутри усилили стальной конструкцией.

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