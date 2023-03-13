Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе — Reuters

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их информации, китайский лидер рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Подробности не приводятся.