США много лет контролировали Меркель, а сейчас продолжают унижать Германию — Патрушев
12:32 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя Германия несамостоятельна: долгие годы США контролировали занимавшую должность канцлера Ангелу Меркель, и сегодня продолжают унижать ФРГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника «Аргументы и факты».
«Уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент. Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе», — заметил он.
Возможно, считает Патрушев, именно для этого в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом срочно был вызван нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место», — констатировал он.
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