Германский концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в операторе газопровода «Северный поток» — компании Nord Stream AG. Об этом говорится в годовом отчете E.ON.

«Возможный риск оценки финансовых активов, включая инвестиции в Nord Stream AG, находящиеся в активах пенсионного фонда. В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток „Северного потока — 1“ эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно 1,2 млрд евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

Ранее свои доли в «Северном потоке» списали и другие иностранные инвесторы проекта — Wintershall Dea, Gasunie, а французская Engie понизила оценку своей доли лишь до 90 млн евро.