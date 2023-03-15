Германский концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»
11:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в операторе газопровода «Северный поток» — компании Nord Stream AG. Об этом говорится в годовом отчете E.ON.
«Возможный риск оценки финансовых активов, включая инвестиции в Nord Stream AG, находящиеся в активах пенсионного фонда. В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток „Северного потока — 1“ эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно 1,2 млрд евро по сравнению с 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.
Ранее свои доли в «Северном потоке» списали и другие иностранные инвесторы проекта — Wintershall Dea, Gasunie, а французская Engie понизила оценку своей доли лишь до 90 млн евро.
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