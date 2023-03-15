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НОВОСТИ

Думать о принятии Украины в НАТО в период конфликта нельзя — президент Словакии

11:32 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что рассуждать о вступлении в НАТО Украины во время военного конфликта в этой стране нельзя. Об этом глава республики заявила в среду в интервью Чешскому телевидению.

«Если речь идет о вступлении в Североатлантический альянс, то ситуация для каждого разумного человека ясна — пока Украина воюет, нельзя думать о вступлении [в блок]. Это связано со статьей 5 [Североатлантического договора] и другими предпосылками, которые страна должна выполнить, чтобы стать членом Североатлантического альянса», — сказала Чапутова.

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