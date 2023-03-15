Дефицит квалифицированных кадров будет основным вызовом на рынке труда РФ — Котяков
14:12 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит квалифицированных кадров в ближайшие 2-3 года будет основным вызовом на рынке труда в России. Также рост количества рабочей силы до 2030 года не предвидится, такое мнение выразил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Вызов, который я вижу на ближайшие 2-3 года, — это серьезная трансформация рынка труда. Мы сегодня будем испытывать серьезный дефицит квалифицированных кадров для пополнения экономики и для выполнения тех планов, которые мы строили для себя с точки зрения роста экономики. Это основной из вызовов», — сказал он на пленарной сессии XXIII Ежегодной международной конференции и выставки HR-отрасли.
По словам министра, для него является неожиданностью, что «многие называют вызовом цифровизацию».
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