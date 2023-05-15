Причастность Киева к убийствам россиян для Кремля очевидна - Песков

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором и вдохновителем. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».



«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем», — констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.



