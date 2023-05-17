0
0
255
НОВОСТИ

Лиз Трасс призвала создать экономическую версию НАТО для сдерживания Китая

10:32 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила за создание экономической версии НАТО для противодействия Китаю. Об этом она заявила в среду в своей речи на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation («Проспект фаундэйшн») в Тайбэе.

«Что я хочу видеть с экономической стороны, это развитие экономической [версии] НАТО. Координация между странами, которые поддерживают свободу и надлежащее свободное предпринимательство», — сказала Трасс, текст речи опубликован на ее официальном сайте.

«Во времена холодной войны у нас был Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, который был сосредоточен на том, как свободному миру коллективно вести дела с СССР. Я считаю, что нам нужно что-то похожее на это», — указала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.05.2023
МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
0
49
13:00 17.05.2023
Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
0
62
12:32 17.05.2023
Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
0
109
12:20 17.05.2023
При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
0
141
12:05 17.05.2023
США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
0
171
12:00 17.05.2023
На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
0
183
11:32 17.05.2023
Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
0
200
11:20 17.05.2023
Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
0
209
11:05 17.05.2023
Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
0
234
11:00 17.05.2023
Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
0
258

Возврат к списку