Лиз Трасс призвала создать экономическую версию НАТО для сдерживания Китая

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила за создание экономической версии НАТО для противодействия Китаю. Об этом она заявила в среду в своей речи на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation («Проспект фаундэйшн») в Тайбэе.

«Что я хочу видеть с экономической стороны, это развитие экономической [версии] НАТО. Координация между странами, которые поддерживают свободу и надлежащее свободное предпринимательство», — сказала Трасс, текст речи опубликован на ее официальном сайте.

«Во времена холодной войны у нас был Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, который был сосредоточен на том, как свободному миру коллективно вести дела с СССР. Я считаю, что нам нужно что-то похожее на это», — указала она.