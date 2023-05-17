Лиз Трасс призвала создать экономическую версию НАТО для сдерживания Китая
10:32 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила за создание экономической версии НАТО для противодействия Китаю. Об этом она заявила в среду в своей речи на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation («Проспект фаундэйшн») в Тайбэе.
«Что я хочу видеть с экономической стороны, это развитие экономической [версии] НАТО. Координация между странами, которые поддерживают свободу и надлежащее свободное предпринимательство», — сказала Трасс, текст речи опубликован на ее официальном сайте.
«Во времена холодной войны у нас был Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, который был сосредоточен на том, как свободному миру коллективно вести дела с СССР. Я считаю, что нам нужно что-то похожее на это», — указала она.
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