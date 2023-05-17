Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla («Тесла») и SpaceX («Спейс-экс»), а также социальной сетью Twitter («Твиттер»), считатет, что мировую экономику ожидает сложный год и банкротство множества компаний. Об этом бизнесмен заявил во вторник на собрании акционеров Tesla.

«Впереди трудные 12 месяцев, и Tesla не защищена от глобальной экономической среды», — приводит слова Маска издание MarketWatch. Миллиардер, тем не менее, полагает, что через год макроэкономическую ситуацию ожидает разворот, и «у долгосрочных инвесторов Tesla все будет хорошо».