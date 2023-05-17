При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР расстреляли часть мирных жителей, которые укрывались в одном из подвалов от обстрелов. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель силовых ведомств региона.

«Это западный микрорайон, частный сектор. В одном из подвалов укрывались местные жители. При отступлении украинские военные вывели их из укрытия и расстреляли», — сказал представитель силовых структур. Согласно предварительной информации, погибли более 10 человек. Силовые ведомства фиксируют данные факты.

По данным очевидцев, которые прятались в подвалах соседних домов, это произошло на улице Осипенко. Беженцы утверждают, что в подвале дома, куда пришли военнослужащие Вооруженных сил Украины, находилось не менее 30 человек.