При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
12:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР расстреляли часть мирных жителей, которые укрывались в одном из подвалов от обстрелов. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель силовых ведомств региона.
«Это западный микрорайон, частный сектор. В одном из подвалов укрывались местные жители. При отступлении украинские военные вывели их из укрытия и расстреляли», — сказал представитель силовых структур. Согласно предварительной информации, погибли более 10 человек. Силовые ведомства фиксируют данные факты.
По данным очевидцев, которые прятались в подвалах соседних домов, это произошло на улице Осипенко. Беженцы утверждают, что в подвале дома, куда пришли военнослужащие Вооруженных сил Украины, находилось не менее 30 человек.
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