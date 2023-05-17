0
0
141
НОВОСТИ

При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР

12:20 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР расстреляли часть мирных жителей, которые укрывались в одном из подвалов от обстрелов. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель силовых ведомств региона.

«Это западный микрорайон, частный сектор. В одном из подвалов укрывались местные жители. При отступлении украинские военные вывели их из укрытия и расстреляли», — сказал представитель силовых структур. Согласно предварительной информации, погибли более 10 человек. Силовые ведомства фиксируют данные факты.

По данным очевидцев, которые прятались в подвалах соседних домов, это произошло на улице Осипенко. Беженцы утверждают, что в подвале дома, куда пришли военнослужащие Вооруженных сил Украины, находилось не менее 30 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.05.2023
МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
0
49
13:00 17.05.2023
Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
0
62
12:32 17.05.2023
Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
0
109
12:05 17.05.2023
США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
0
171
12:00 17.05.2023
На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
0
183
11:32 17.05.2023
Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
0
200
11:20 17.05.2023
Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
0
209
11:05 17.05.2023
Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
0
234
11:00 17.05.2023
Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
0
258
10:32 17.05.2023
Лиз Трасс призвала создать экономическую версию НАТО для сдерживания Китая
0
255

Возврат к списку