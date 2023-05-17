Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден получает неполные разведывательные данные о ходе украинского конфликта, так как часть материалов американских спецслужб не доходит до главы государства. Об этом проинформировал в среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующее сообщение на своем сайте.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — отметил он.