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НОВОСТИ

МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ

13:05 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Финляндии утверждает, что Россия якобы заморозила банковские счета представительств республики в РФ. Об этом в среду сообщила газета «Хельсингин саномат» со ссылкой на электронное письмо, полученное от ведомства.

Согласно письму, «счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут использоваться», отмечает издание. Речь идет о счетах посольства республики в Москве и Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

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