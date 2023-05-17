Польша передала Украине почти все свои МиГ-29, но не готова передавать F-16 — президент

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши передали Украине почти все имеющиеся в стране истребители МиГ-29, но республика не готова отдавать Киеву свои самолеты F-16. Об этом заявил в среду в Рейкьявике польский президент Анджей Дуда.

«Мы передали почти все наши МиГ-29, о которых просила Украина с самого начала конфликта», — сказал он, подчеркнув, что Варшава оказала Киеву военную помощь на миллиарды долларов и находится в первой тройке стран по объемам поддержки Украины.

Касаясь самолетов F-16, Дуда указал, что у Польши их немного. «Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине», — отметил он.