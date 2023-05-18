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НОВОСТИ

В Крыму налажено движение по ранее поврежденному участку железной дороги

22:30 18.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на поврежденном перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено, сообщается в телеграм-канале официальной группы ФГУП «КЖД».

«В 21:28 мск движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному графику движения», — говорится в сообщении.

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