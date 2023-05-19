Украину может ждать «ужасное лето» - посол в Лондоне
09:00 19.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.
«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — сказал дипломат в четверг в интервью телеканалу Ай-ти-ви. Пристайко также сообщил, что на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что «оказывает давление» на военнослужащих ВСУ.
В то же время Пристайко отказался раскрывать информацию о потерях в рядах украинской армии. «На внутреннем уровне мы понимаем, как много наших людей уже погибли или пропали без вести, — заявил он. — Мы понимаем, что более 8 млн человек находятся за пределами страны, поэтому мы понимаем потери. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас».
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