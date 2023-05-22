Любые реформы ООН должны приниматься общим консенсусом — Песков
15:32 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любые решения о реформировании ООН должны быть продуктом общего консенсуса. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — сказал представитель Кремля.
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