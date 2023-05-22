Любые реформы ООН должны приниматься общим консенсусом — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые решения о реформировании ООН должны быть продуктом общего консенсуса. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Реформа ООН — это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — сказал представитель Кремля.