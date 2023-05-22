Сбер ожидает 10-кратного роста операций в юанях в этом году

17:52

Юань и рубль уже давно используются в расчетах между Россией и Китаем, и в этой области есть значимые перспективы. В Сбере отмечают резкий рост интереса клиентов к операциям в юанях. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф в интервью «Синьхуа».

«Количество операций в юанях в Сбере кратно увеличилось в 2022 году, а в 2023 мы ожидаем 10-кратного роста по сравнению с прошлым годом. Это хороший индикатор стремительного роста торговой активности и существенного интереса клиентов к развитию расчетов с Китаем именно в нацвалютах», – сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, Россия продолжает сокращать долю валют западных стран в своих торговых расчетах. На этом фоне существенно возросла роль китайского юаня в экспортно-импортных операциях.

«По итогам первого квартала 2023 года объем расчетов в юанях за российский экспорт достиг 17 млрд долл., в результате чего доля юаня в экспортных операциях России выросла за год до 18%. Аналогичная ситуация наблюдается и в импорте, где доля юаня выросла до 27%», – сказал Греф.

Юань важен именно потому, что это стабильная валюта, что делает сбережения в этой валюте предсказуемыми для компаний и граждан, считает глава Сбербанка: «Я полагаю, что рост международной торговли в юане – вопрос времени. Китай, являясь огромной экономикой, позволяет приобретать у него широкий спектр необходимой другим странам продукции».

По словам Грефа, сегодня необходимо создать надежную инфраструктуру для безопасного и быстрого проведения трансграничных расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем.

У Китая больше возможностей для экономического роста, чем у Европы и США, отметил Греф. «Экономика Китая – одна из двух крупнейших в мире. И у нее в настоящий момент больше возможностей для роста, чем у ЕС и США», – сказал он.

Как отметил Греф, прочный фундамент для дальнейшего роста китайской экономики создают инвестиции. «В структуре ВВП Китая гораздо больше инвестиций – более 40%, чем в США или Европе, где этот показатель – около 20%. Так что производственные мощности можно наращивать более высокими темпами», – подчеркнул он.

При этом глава Сбербанка обратил внимание на то, что значительные средства инвестируются в самые перспективные отрасли экономики – зеленую энергетику и искусственный интеллект, в которых Китай уже входит в число мировых лидеров.

Еще одним фактором экономического роста Китая Греф считает открытие страны после пандемии COVID-19. «Открытие экономики Китая после эпидемии коронавируса дает увеличение деловой активности и, соответственно, новые стимулы для роста», – сказал он.

Он также указал на то, что Китай намерен увеличить ВВП на душу населения в два раза к 2035 году. «При таком раскладе запланированный средний темп роста Китая должен превышать 5% в год», – предположил Греф. Глава Сбербанка убежден, что экономический рост Китая оказывает влияние на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мировой экономики в целом.

«Еще в 2020 году Китай по внешнеторговым потокам был главным партнером для более чем 50 стран, в том числе для Юго-Восточной Азии. И наибольшее значение это приобретает в кризисные периоды – например, в 2008 году, когда китайская экономика продолжала расти даже на фоне «всемирной великой рецессии». Таким образом, сбалансированная макроэкономическая политика в Китае – это всегда важный стабилизатор для мировой экономики», – заключил Греф.