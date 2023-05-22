В Белгородской области установлен режим КТО
18:40 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правовой режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал он в понедельник в соцсети.
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