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НОВОСТИ

В Белгородской области установлен режим КТО

18:40 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правовой режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал он в понедельник в соцсети.

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