Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
11:32 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.
«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте Кремля.
Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры.
НОВОСТИ
- 12:20 23.05.2023
- КНР надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир — МИД
- 12:05 23.05.2023
- Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
- 12:00 23.05.2023
- РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ
- 11:20 23.05.2023
- Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ
- 11:05 23.05.2023
- Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал
- 11:00 23.05.2023
- Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, госпитализировали
- 10:32 23.05.2023
- В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
- 10:20 23.05.2023
- За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей
- 10:05 23.05.2023
- Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
- 10:00 23.05.2023
- Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать