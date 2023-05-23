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НОВОСТИ

Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции

11:32 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры.

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