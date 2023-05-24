Не менее 500 домов повреждены из-за действий ДРГ в Белгородской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 500 домов, по предварительным данным, повреждены в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в среду журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

«Если брать чисто визуально, самые большие разрушения — это, конечно, Козинка (входит в округ — прим. ТАСС), потому что загоняли во дворы технику, окапывались. ˂…˃ В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. ˂…˃ В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть „Урагана“. Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено», — сказал глава округа.