Не менее 500 домов повреждены из-за действий ДРГ в Белгородской области
16:12 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 500 домов, по предварительным данным, повреждены в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в среду журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.
«Если брать чисто визуально, самые большие разрушения — это, конечно, Козинка (входит в округ — прим. ТАСС), потому что загоняли во дворы технику, окапывались. ˂…˃ В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. ˂…˃ В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть „Урагана“. Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено», — сказал глава округа.
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