Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата в школы урока труда
16:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы, который будет отличаться от урока технологии, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал он на пресс-конференции.
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