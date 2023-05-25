Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата в школы урока труда

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы, который будет отличаться от урока технологии, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал он на пресс-конференции.