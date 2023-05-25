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НОВОСТИ

Сбер: Хакеры делятся друг с другом вредоносными программами для атак

16:54 25.05.2023

Хакеры обмениваются друг с другом вредоносным программным обеспечением, а также помогают в организации атак на компании и людей. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Сегодня мы говорили о том, что необходимо сотрудничать по направлению обмена информации, этого сегодня не хватает. Киберпреступники сегодня не имеют границ, они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета из обмена информацией между собой. Они обмениваются этими программными «зловредами» достаточно активно», – рассказал он журналистам.

Кузнецов добавил, что хакеры помогают друг другу в атаках на организации «и за деньги, и без денег». «А вот у тех, кого они атакуют, на сегодняшний день есть границы, есть разные правоохранительные органы, есть разное регулирование и есть разные правила. Все это в совокупности не позволяет эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы и кибератаки», – указал Кузнецов.

Он отметил, что все страны, участвовавшие в круглом столе, пришли к выводу, что необходимо расширять международное сотрудничество по управлению подобного рода киберрисками и активнее организовывать обмен информации.

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