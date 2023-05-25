Georgian Airways: Пусть сначала санкции примут против Турции, ОАЭ, Израиля и других транзитных стран
19:50 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Georgian Airways опубликовала заявление после того, как появилась информация об открытии транзитных рейсов из Москвы в европейские страны через Тбилиси, что вызвало в местных СМИ обеспокоенность из-за угрозы санкций. Глава компании Тамаз Гаиашвили подтвердил в четверг ТАСС, что подобные рейсы будут осуществляться.
По его словам, после открытия авиасообщения из России, у визитеров появилась возможность вылетать из Грузии в страны Европы, прилетев рейсом из РФ. Таким образом, появились транзитные рейсы, билеты на которые уже доступны на сайте авиакомпании.
«Что касается санкций, они распространятся не только на нас. Пусть сначала их примут против Турции, ОАЭ, Израиля, стран Центральной Азии, а потом против нас», — отметили в авиакомпании, указав, что транзитные рейсы из России в Европу осуществляются через различные страны, преимущественно Турцию. Перевозчик также заверяет, что будет выполнять рейсы с полным соблюдением международных норм.
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