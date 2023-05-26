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НОВОСТИ

Краснодар атаковали беспилотники - СМИ

09:00 26.05.2023 Источник: Lenta.ru

Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников. Об этом сообщила Baza. Утверждалось, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.

Оперативный штаб подтвердил взрыв в городе. По заявлению чиновников, прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Он призвал жителей соблюдать спокойствие.  Lenta.Ru

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