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Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине

09:20 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине и заявил, что Киев сам должен определять условия для достижения мира.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой „границей“ между Россией и Украиной», — утверждал он в опубликованном в пятницу интервью газете «Кёльнер штадт-анцайгер». Шольц считает, что такое развитие ситуации якобы «узаконит» территориальные приобретения РФ. «Напротив, речь должна идти о справедливом мире, а условием для этого является вывод российских войск», — сказал он.

Канцлер уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. Он лишь повторил: «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть».

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