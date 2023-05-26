Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой, созданной для обмана других стран

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон вновь повышает потолок госдолга, используя этот механизм как финансовую пирамиду для обмана других стран. Государствам, зависимым от доллара, следует искать ему альтернативу, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран. Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан», — написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он подчеркнул, что США сегодня находятся на пороге дефолта и президент страны Джо Байден, «как и его предшественники, вынужден вновь повышать потолок американского госдолга». «Со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз. Штаты живут за счет других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов, что составляет «почти треть всех доходов бюджета США». По словам Володина, это несет в себе все большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах.

«Доллар становится токсичным», — добавил Володин. Он также назвал госдолг США главной финансовой аферой века, подчеркнув, что «все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом».