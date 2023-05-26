Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой, созданной для обмана других стран
10:32 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон вновь повышает потолок госдолга, используя этот механизм как финансовую пирамиду для обмана других стран. Государствам, зависимым от доллара, следует искать ему альтернативу, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран. Правильно государствам, зависимым от доллара, уже сегодня искать альтернативу ему, тем самым снижая риски для своих граждан», — написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.
Он подчеркнул, что США сегодня находятся на пороге дефолта и президент страны Джо Байден, «как и его предшественники, вынужден вновь повышать потолок американского госдолга». «Со времен Второй мировой войны такое решение принималось более 100 раз. Штаты живут за счет других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается», — подчеркнул Володин.
Он добавил, что в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов, что составляет «почти треть всех доходов бюджета США». По словам Володина, это несет в себе все большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах.
«Доллар становится токсичным», — добавил Володин. Он также назвал госдолг США главной финансовой аферой века, подчеркнув, что «все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом».
НОВОСТИ
- 10:20 26.05.2023
- Введение четырехдневки поддерживает 81% российских компаний - исследование
- 10:05 26.05.2023
- Казахстан не намерен создавать с кем-либо союзное государство - пресс-секретарь Токаева
- 10:00 26.05.2023
- В Пентагоне не видят возможности скорого возвращения Киевом утраченных территорий
- 09:32 26.05.2023
- Взрывы прозвучали в Днепре, Киеве и Киевской области — украинские СМИ
- 09:20 26.05.2023
- Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине
- 09:05 26.05.2023
- Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара — Медведев
- 09:00 26.05.2023
- Краснодар атаковали беспилотники - СМИ
- 22:40 25.05.2023
- Путин: Ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в направлении урегулирования
- 20:55 25.05.2023
- США не собираются менять размещение своих ядерных сил – Белый дом
- 20:10 25.05.2023
- Дания и Нидерланды будут координировать обучение украинских пилотов полетам на F16
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать