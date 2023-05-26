Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ — WSJ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ. Об этом в пятницу сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» (WSJ) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, представитель КНР, направленный в Европу для продвижения мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта, передал четкое послание: «союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории <…>, которые она в настоящее время занимает».

По словам европейских чиновников, Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и подчеркнул необходимость действовать быстро, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения. Представители ЕС в свою очередь отметили, что не поддерживают замораживание конфликта, и сообщили посланнику КНР, что «невозможно отделить Европу от Америки, и что Европа не откажется от поддержки Украины».