Джонсон и Трамп обсудили положение дел на Украине - СМИ
19:50 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, бывшие лидеры встретились, чтобы «обсудить ситуацию на Украине и жизненно важное значение победы Украины» в конфликте с Россией. В четверг газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что Трамп пригласил на обед Джонсона, который совершает поездку по США. В ходе нее он уже посетил Даллас (штат Техас) и Лас-Вегас (штат Невада). Как сообщают европейские СМИ, Джонсон выступал перед представителями Республиканской партии, призывая их не отказываться от оказания поддержки Украине.
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