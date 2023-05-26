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Джонсон и Трамп обсудили положение дел на Украине - СМИ

19:50 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим хозяином Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил с ним положение дел на Украине. Об этом сообщил в пятницу вещательной корпорации Би-би-си официальный представитель Джонсона.

По его словам, бывшие лидеры встретились, чтобы «обсудить ситуацию на Украине и жизненно важное значение победы Украины» в конфликте с Россией. В четверг газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что Трамп пригласил на обед Джонсона, который совершает поездку по США. В ходе нее он уже посетил Даллас (штат Техас) и Лас-Вегас (штат Невада). Как сообщают европейские СМИ, Джонсон выступал перед представителями Республиканской партии, призывая их не отказываться от оказания поддержки Украине.

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