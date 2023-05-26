Солист группы «Би-2» попал в реестр иноагентов

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов музыканта Егора Бортника (Лева «Би-2»), сообщается в пятницу на сайте ведомства.



Кроме того, в реестр включены бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, экономист Владислав Иноземцев, Сергей Чернышов, антрополог Александра Архипова, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев, Анна Пшеничная, журналистка Ирина Аллеман, основательница «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова, а также само общественное движение «Совет матерей и жен» и объединение «Общенародный союз возрождения России».



