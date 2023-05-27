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В НАТО нет согласия по поводу предоставления Киеву графика вступления в альянс — АНСА

20:00 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди стран-членов НАТО нет согласия по вопросу предоставления Украине четкого графика вступления в альянс, передает в субботу агентство АНСА.

По его данным, часть стран настаивает на том, чтобы Украине предложили такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе.

В пятницу портал Euractiv (электронное приложение к «Коррьере делла сера») сообщил, что страны-члены НАТО готовы признать специальный статус Украины в форме Совета Украина — НАТО (СУН), чтобы обеспечить необходимую политическую поддержку. Планы по его созданию могут обсуждаться на встрече глав МИД стран-членов Североатлантического альянса, которая запланирована на следующей неделе в Осло.

Как утверждал портал Euractiv, инструмент СУН позволит Киеву быть в таком качестве «полноценным участником», а не «приглашенной страной» на встречах НАТО. Украинцы смогут и сами созывать встречи, что облегчит обмен информацией, в том числе с поля боя. Кроме того, такой формат открывает новые возможности сотрудничества, в том числе в области разведдеятельности, военной промышленности, совместных учений и большего взаимодействия ВСУ с вооруженными силами стран-членов. Разные официальные лица признавали, что вхождение Украины в НАТО на нынешнем этапе невозможно, указывал портал.

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