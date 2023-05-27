Волго-Каспийский морской судоходный канал перекрыт севшим на мель судном
20:30 27.05.2023 Источник: Интерфакс
Следовавший в Иран теплоход "Порт Оля-2" сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщает Главк МЧС по Астраханской области в субботу.
"В 19:33 (18:33 мск) поступило сообщение о том, что на 143,4 км ВКМСК, акватория порта порта Оля, сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавшего в порт Амирабад (Иран), порт приписки судна - Астрахань. Экипаж - 14 человек. Повреждения судна, разлива топлива нет. Проход судов перекрыт", - говорится в сообщении.
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