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Более 300 прилетов со стороны ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки

15:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 300 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Грайворонском и Шебекинском округах снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Об этом в понедельник сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска — два. Поврежден газопровод», — написал Гладков.

В Шебекинском округе в воскресенье было зафиксировано 116 прилетов, треть из них пришлись на село Безлюдовка. В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа и Нехотеевка.

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