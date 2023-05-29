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НОВОСТИ

Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая — депутат

17:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада в понедельник на заседании проголосовала за перенос Дня победы на 8 мая. Об этом в соцсети сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально, — написал он. — В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру».

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