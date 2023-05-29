Соотечественников из недружественных РФ стран могут освободить от языкового экзамена — МВД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соотечественники, постоянно проживающие на территории иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, могут быть освобождены от экзамена на знание русского языка при приеме заявления об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Это следует из соответствующего проекта указа, подготовленного МВД России.

«При приеме заявлений об участии в государственной программе не требуется представление в качестве подтверждения уровня владения русским языком документов, указанных в пункте 161 государственной программы (включая решение комиссии по признанию соотечественника владеющим русским языком, принятое по результатам собеседования), от соотечественников, являющихся гражданами РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, а также постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен правительством РФ», — сказано в проекте документа.