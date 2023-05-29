Соотечественников из недружественных РФ стран могут освободить от языкового экзамена — МВД
17:12 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соотечественники, постоянно проживающие на территории иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, могут быть освобождены от экзамена на знание русского языка при приеме заявления об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Это следует из соответствующего проекта указа, подготовленного МВД России.
«При приеме заявлений об участии в государственной программе не требуется представление в качестве подтверждения уровня владения русским языком документов, указанных в пункте 161 государственной программы (включая решение комиссии по признанию соотечественника владеющим русским языком, принятое по результатам собеседования), от соотечественников, являющихся гражданами РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, а также постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен правительством РФ», — сказано в проекте документа.
НОВОСТИ
- 18:00 29.05.2023
- Грузия останется одна в случае конфликта с РФ - спикер парламента
- 17:32 29.05.2023
- Сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования
- 17:00 29.05.2023
- Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая — депутат
- 16:32 29.05.2023
- ВС РФ высокоточным оружием ударили по аэродромам ВСУ, объекты уничтожены — МО РФ
- 16:12 29.05.2023
- В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках
- 15:32 29.05.2023
- РФ ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО
- 15:12 29.05.2023
- МВД РФ предлагает дополнить программу переселения институтом репатриации
- 15:00 29.05.2023
- Более 300 прилетов со стороны ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки
- 14:32 29.05.2023
- Уход покровителей Зеленского поможет решить конфликт на Украине — французский генерал
- 14:12 29.05.2023
- Информация о том, что слова Грэма вырваны из контекста, — нелепые оправдания — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать