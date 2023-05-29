Минюст РФ внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ добавил в понедельник в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международную неправительственную некоммерческую организацию Greenpeace International («Гринпис интернэшнл», Нидерланды), следует из материалов на сайте министерства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) („Гринпис Интернешнл“, „Фонд Гринпис Совет“, „ГРИНПИС“) (Нидерланды)», — говорится в сообщении.