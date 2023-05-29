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НОВОСТИ

Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове, есть пострадавшие — СМИ

19:20 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали в понедельник сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

По ее информации, сербы проводили мирную акцию протеста перед зданием администрации, которое 26 мая заняли представители приштинской специальной полиции. В понедельник в муниципалитет прибыли сотрудники КФОР. Издание указывает, что натовцы просили людей отойти от здания, те решили сесть на землю с поднятыми вверх руками, чтобы показать, что они не вооружены и протест носит мирный характер.

После этого, отмечает газета, сотрудники КФОР использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате инцидента есть пострадавшие. Издание сообщает, что возле здания администрации слышна стрельба.

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