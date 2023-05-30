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НОВОСТИ

Сотрудники-релоканты имеются у четверти российских компаний - исследование

10:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

25% российских работодателей рассказали, что часть их сотрудников находятся за границей. При этом более 60% отметили, что уехало менее 5% команды, говорится в исследовании сервиса hh.ru (есть у «Известий»).

В свою очередь, о переезде в другую страну в прошлом году сообщили 5% соискателей. В основном это москвичи от 25 до 34 лет из сфер маркетинга, инвестиций и IT.

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