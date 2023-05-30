Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

09:55

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких зданиях столицы произошли незначительные повреждения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил утром 30 мая у себя в Telegram-канале. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - отметил градоначальник. Собянин рекомендовал горожанам доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.