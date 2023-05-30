0
0
176
НОВОСТИ

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

09:55 30.05.2023

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких зданиях столицы произошли незначительные повреждения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил утром 30 мая у себя в Telegram-канале. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - отметил градоначальник. Собянин рекомендовал горожанам доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 30.05.2023
Киев ударил по Москве восемью беспилотниками, все они поражены — МО РФ
0
43
11:00 30.05.2023
Китай отказал США в проведении встречи глав оборонных ведомств в Сингапуре — WSJ
0
57
10:32 30.05.2023
Сотрудники-релоканты имеются у четверти российских компаний - исследование
0
116
10:20 30.05.2023
Украина получила около 60 западных танков — глава Минобороны
0
126
10:05 30.05.2023
В Киеве прозвучало множество взрывов, возникли пожары в трех районах
0
160
10:00 30.05.2023
Сроки контрнаступления ВСУ утверждены - Зеленский
0
165
09:32 30.05.2023
Аэропорты Москвы и области работают штатно
0
175
09:20 30.05.2023
Президент Сербии анонсировал встречу с российским послом на фоне обострения в Косове
0
196
09:05 30.05.2023
Над Рублевкой сбили несколько беспилотников - СМИ
0
300
09:00 30.05.2023
Несколько зданий получили повреждения в результате атаки БПЛА на Москву — Собянин
0
279

Возврат к списку